...

Hadapi Karhutla, Satgas Gelar Apel dan Simulasi Siaga Darurat di Sumsel

Mushaful Imam, Jurnalis · Rabu 30 Juli 2025 11:16 WIB
Anggota Satgas Karhutlah Sumsel mengikuti apel kesiapsiagaan dan simulasi di lapangan Rumah Dinas Gubernur Sumsel Griya Agung Palembang, Selasa 29 7 2025 .
PALEMBANG - Anggota Satgas Karhutla Sumsel mengikuti apel kesiapsiagaan dan simulasi di lapangan Rumah Dinas Gubernur Sumsel Griya Agung Palembang, Selasa (29/7/2025).
 
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq , Kepala BNPB Letjend TNI Suharyanto yang hadir didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru meninjau peralatan dan perlengkapan pemadaman karhutlah. Sumsel ditetapkan sebagai daerah dengan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.

(Mushaful Imam)

Cari Berita Lain Di Sini