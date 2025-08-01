...

Ratusan Pendukung Tom Lembong Berdatangan ke Rutan Cipinang

Yudistiro Pranoto/iNews, Jurnalis · Jum'at 01 Agustus 2025 14:27 WIB
Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembongiyang direncanakan bebas dari penjara hari ini.
JAKARTA - Ratusan pendukung Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong berdatangan ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/7/2025). Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada Tom Lembongiyang direncanakan bebas dari penjara hari ini. 
 
Mantan menteri perdagangan ini dibebaskan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi, yakni penghapusan seluruh akibat hukum atas putusan pengadilan yang telah dijalankan. Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Presiden setelah DPR menyetujui Surat Presiden Nomor R‑43/Pres/07/2025 pada 30 Juli 2025.
 
Tom Lembong sebelumnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dengan adanya abolisi, semua konsekuensi hukum dari vonis tersebut resmi dihapuskan.

(Yudistiro Pranoto/iNews)

