SUKABUMI - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D saat memberikan sambutan dan menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jumat (1/9/2025).

Iya beasiswa ini saya berikan secara pribadi untuk anak-anak nelayan yang kurang mampu atau yatim piatu" ujarnya saat membuka acara kegiatan Penguatan Relawan Kebajikan Pancasila bagi Masyarakat bersama Komisi XIII, di Sukabumi.

Prof. Yudian mengatakan jika ada yang berminat untuk menghubungi stafnya dan dilakukan pendataan lebih lanjut, Kalau ada yang mau silahkan hubungi staff saya, untuk di data ya", ucapnya.

Beasiswa yang akan diberikan yaitu untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yayasana Pondok Pesantren Nawasea (SMA Santri Pancasila) miliknya di Jogjakarta Nanti siswa ini akan ditempatkan di Pondok Pesantren dan tidak ada biyaya apapun", paparnya.

Sambil menangis haru, Prof Yudian mengatakan, Yayasan yang dirintis ini akan mencetak generasi berkarakter Pancasila sebagai upaya mewujudkan Generasi Emas Tahun 2045.

"Ibu-Ibu Bapak-Bapak, diharapkan nanti setelah lulus anak Ibu Bapak dapat memiliki karakter Pancasila yang kuat dari segala bidang ilmu", ucapnya.

Karena selain pendidilan formal, di Pondok Pesantren tersebut juga para santri Pancasila akan memperdalam ilmu agama, bahasa, sains dan teknologi. Multi disiplin ilmu ini yang harus dimiliki oleh generasi masa depan kita", ujarnya.

Tawaran tersebut bahkan mendapatkan respons baik dari masyarakat setempat, bahkan pihak Desa akan mendatanya untuk calon siswa siswi yang ingin bersekolah secara gratis.

