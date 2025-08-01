...

Dirjen AHU Serahkan Salinan Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto ke KPK

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 01 Agustus 2025 23:40 WIB
Direktur Jenderal Dirjen Administrasi Hukum Umum AHU pada Kementerian Hukum Kemenkum Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden Keppres terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta 1 8 2025 .
JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Kementerian Hukum (Kemenkum) Widodo menunjukan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (1/8/2025).
 
Surat salinan Keppres tersebut diserahkan kepada KPK setelah Dirjen AHU Widodo dan Menkum Supratman Andi menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, sore tadi. Surat salinan Keppres dari Istana tersebut kemudian diserahkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
 
Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Salah satunya, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
 
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah yang diwakili Menteri Hukum (Menkum) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 31 Juli 2025, malam.

