JAKARTA - Penampilan Musisi asal Korea Selatan, Soyou tampil memukau dalam konser KOSTCON 2025 di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Mantan member Sistar ini membuka penampilannya dengan lagu emosional Miss You, salah satu original soundtrack (OST) dari drama populer Goblin.

Suaranya yang lembut dan penuh perasaan seketika membawa penonton tenggelam dalam nuansa melankolis yang khas dari drama tersebut. Lewat bait-bait liriknya, Soyou mengingatkan kembali momen ketika Kim Shin, seorang jenderal dari era Goryeo yang dikutuk hidup abadi sebagai goblin akhirnya menemukan cinta sejatinya.

Pada panggung KOSTCON 2025, dia dIjuluki The Queen of Collaboration. Seperti yang diketahui Soyou terbilang sering melakukan kolaborasi dengan musisi lintas generasi, baik untuk ost maupun proyek solonya.

(Arif Julianto/okezone)