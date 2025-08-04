JAKARTA - Sejumlah santriwati Pesantren Assiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat, mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada Senin (4/8/2025). Program ini merupakan inisiatif baru Presiden Prabowo untuk mendukung terciptanya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Pemeriksaan mencakup pengukuran tinggi dan berat badan, kesehatan gigi dan mata, serta tes kebugaran. Kegiatan ini juga diisi dengan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, yang disambut antusias oleh para peserta.

Foto Isra Triansyah

