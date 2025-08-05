BEKASI - Petugas BPBPD membantu menggunakan perahu karet membantu evakuasi warga yang terdampak banjir di Perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat, Senin (4/8/2025).
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bekasi pada Senin, Sore (4/8) menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satu wilayah yang terdampak adalah Perumahan Jatibening Permai.
Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Genangan terjadi akibat aliran kali di sekitar pemukiman tidak mampu menampung debit air yang meluap karena intensitas hujan tinggi.
(Aldhi Chandra Setiawan)
