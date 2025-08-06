TANGERANG - CEO Heli Expo Asia T. Iskandar Muda (kiri) berfoto bersama Chief Commercial Officer Whitesky Aviation Ari Nurwanda usai konferensi pers HEXIA 2025 di Cengkareng Heliport, Tangerang, Banten, Rabu (6/8/2025).

Helicopter Expo Asia (HEXIA) kembali digelar pada 20–24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport. Memasuki tahun ketiga, pameran ini mengusung tema “Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow” dan menegaskan perannya sebagai pusat inovasi industri helikopter di Asia.

Pengunjung dapat menyaksikan langsung helikopter-helikopter canggih, seperti Bell 505 dengan jendela panorama dan sistem Garmin G1000H™, Airbus ACH145 dengan teknologi Helionix dan kabin lega, serta Bell 429 yang menghadirkan kenyamanan kelas bisnis lewat sistem autopilot dan mesin ganda.

Selain pameran, HEXIA 2025 menghadirkan konferensi dengan lebih dari 30 pembicara nasional dan internasional, serta menawarkan lebih dari 70 penerbangan helikopter gratis bagi pengunjung selama lima hari acara.

(Aldhi Chandra Setiawan)