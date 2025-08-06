...

Helikopter Canggih Siap Ramaikan HEXIA 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 06 Agustus 2025 21:04 WIB
CEO Heli Expo Asia T. Iskandar Muda kiri berfoto bersama Chief Commercial Officer Whitesky Aviation Ari Nurwanda usai konferensi pers HEXIA 2025 di Cengkareng Heliport, Tangerang, Banten, Rabu 6 8 2025 .
Helicopter Expo Asia HEXIA kembali digelar pada 20?24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport.
Helicopter Expo Asia HEXIA kembali digelar pada 20?24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport.
Helicopter Expo Asia HEXIA kembali digelar pada 20?24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport.
Helicopter Expo Asia HEXIA kembali digelar pada 20?24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport.
CEO Heli Expo Asia T. Iskandar Muda kiri berfoto bersama Chief Commercial Officer Whitesky Aviation Ari Nurwanda usai konferensi pers HEXIA 2025 di Cengkareng Heliport, Tangerang, Banten, Rabu 6 8 2025 .
A A A
TANGERANG - CEO Heli Expo Asia T. Iskandar Muda (kiri) berfoto bersama Chief Commercial Officer Whitesky Aviation Ari Nurwanda usai konferensi pers HEXIA 2025 di Cengkareng Heliport, Tangerang, Banten, Rabu (6/8/2025).
 
Helicopter Expo Asia (HEXIA) kembali digelar pada 20–24 Agustus 2025 di Cengkareng Heliport. Memasuki tahun ketiga, pameran ini mengusung tema “Elevating the Industry, Transforming Sustainable Tomorrow” dan menegaskan perannya sebagai pusat inovasi industri helikopter di Asia.
 
Pengunjung dapat menyaksikan langsung helikopter-helikopter canggih, seperti Bell 505 dengan jendela panorama dan sistem Garmin G1000H™, Airbus ACH145 dengan teknologi Helionix dan kabin lega, serta Bell 429 yang menghadirkan kenyamanan kelas bisnis lewat sistem autopilot dan mesin ganda.
 
Selain pameran, HEXIA 2025 menghadirkan konferensi dengan lebih dari 30 pembicara nasional dan internasional, serta menawarkan lebih dari 70 penerbangan helikopter gratis bagi pengunjung selama lima hari acara.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Polri, Kemenperin, dan Bea Cukai Ungkap Pelanggaran Ekspor CPO Senilai Rp28,7 Miliar

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

KPK Resmi Tahan Gubernur Riau Abdul Wahid dan Dua Tersangka Lain

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Petugas KPK Tunjukkan Barang Bukti Uang Rp1,6 Miliar dalam Kasus Gubernur Riau

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Hasil Drawing Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Segrup Korea Selatan

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

Lagi! Jelas Tegaskan Transaksi NCD Jual Beli, Hotman Paris: Saksi Ahli CMNP Justru Menguntungkan Kami

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

11 Langkah Strategis Perindo: Siap Jadi Motor Penggerak Kabinet Prabowo

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

MKD Putuskan Tiga Anggota DPR Terbukti Langgar Kode Etik, Dua Lainnya Diaktifkan Kembali

Cari Berita Lain Di Sini