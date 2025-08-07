JAKARTA - Pilot pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle bersiap sebelum lepas landas saat gladi demo udara jelang pelaksanaan Upacara Kesiapan Operasional dan Kehormatan Militer di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Sebanyak 17 pesawat tempur TNI AU yang terdiri dari dari F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle menjalani gladi demo udara dalam rangka Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer (Gepasosphormil).

Upacara Gepasosphormil akan digelar di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung pada 10 Agustus 2025.

(Aldhi Chandra Setiawan)