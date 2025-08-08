...

Nadiem Diperiksa 9 Jam di KPK soal Kasus Google Cloud

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 08 Agustus 2025 14:29 WIB
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam. Usai memberikan keterangan, Nadiem menyatakan semuanya berjalan lancar.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 7 8 2025 .
Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam. Usai memberikan keterangan, Nadiem menyatakan semuanya berjalan lancar.
A A A
JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025), terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud saat masih menjabat.
 
Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam. Usai memberikan keterangan, Nadiem menyatakan semuanya berjalan lancar.
 
"Sudah selesai memberikan keterangan mengenai pengadaan Google Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar," ujarnya singkat.
 
Ia juga mengapresiasi KPK atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. "Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga," tambahnya.
 
Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaga antirasuah itu telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait kasus ini. Semua pihak, termasuk Nadiem, dinilai kooperatif.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini