JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8/2025), terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud saat masih menjabat.

Pemeriksaan berlangsung sekitar sembilan jam. Usai memberikan keterangan, Nadiem menyatakan semuanya berjalan lancar.

"Sudah selesai memberikan keterangan mengenai pengadaan Google Cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar," ujarnya singkat.

Ia juga mengapresiasi KPK atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan. "Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa lembaga antirasuah itu telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait kasus ini. Semua pihak, termasuk Nadiem, dinilai kooperatif.

(Arif Julianto/okezone)