...

Pembekalan untuk Peserta Retreat Kadin Sebelum ke Magelang

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 08 Agustus 2025 17:50 WIB
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie.
Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pembekalan kepada peserta retreat Kadin di Hanggar Skadron 17, Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat 8 8 2025 .
Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pembekalan kepada peserta retreat Kadin di Hanggar Skadron 17, Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat 8 8 2025 .
Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Perindo Andi Yuslim Patawari kedua kanan mengikuti pembekalan jelang retreat Kadin.
Pembekalan tersebut menjadi rangkaian sebelum para pengusaha menuju Magelang untuk mengikuti Retreat Kadin.
Pembekalan tersebut menjadi rangkaian sebelum para pengusaha menuju Magelang untuk mengikuti Retreat Kadin.
Kadin menggelar retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Setidaknya ada 200 pengusaha yang ikut agenda ini.
Pembekalan tersebut menjadi rangkaian sebelum para pengusaha menuju Magelang untuk mengikuti Retreat Kadin.
Kadin menggelar retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Setidaknya ada 200 pengusaha yang ikut agenda ini.
Kadin menggelar retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Setidaknya ada 200 pengusaha yang ikut agenda ini.
A A A
JAKARTA - Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pembekalan kepada peserta retreat Kadin di  Hanggar Skadron 17, Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
 
Pembekalan tersebut menjadi rangkaian sebelum para pengusaha menuju Magelang untuk mengikuti Retreat Kadin.
 
Setelah mengikuti pembekalan, para peserta menuju Hambalang untuk mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
 
Kadin menggelar retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Setidaknya ada 200 pengusaha yang ikut agenda ini. Nantinya para peserta akan berangkat dengan pesawat Hercules milik TNI AU.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini