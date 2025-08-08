JAKARTA - Wamenko Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus memberikan pembekalan kepada peserta retreat Kadin di Hanggar Skadron 17, Halim Perdanakusumah, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Pembekalan tersebut menjadi rangkaian sebelum para pengusaha menuju Magelang untuk mengikuti Retreat Kadin.

Setelah mengikuti pembekalan, para peserta menuju Hambalang untuk mendapat arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Kadin menggelar retreat di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama tiga hari mulai tanggal 8 hingga 10 Agustus. Setidaknya ada 200 pengusaha yang ikut agenda ini. Nantinya para peserta akan berangkat dengan pesawat Hercules milik TNI AU.

(Aldhi Chandra Setiawan)