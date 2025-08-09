JAKARTA – Dewan Kuliner Indonesia (DKI) dan PHM Hotels resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) strategis untuk memperkuat posisi kuliner dan gastronomi Indonesia di kancah global.

Kerja sama ini akan melahirkan program konkret seperti kurasi menu dan cerita kuliner daerah, promosi gastronomi Nusantara, residensi chef, hingga aktivasi edukasi dan budaya di seluruh properti PHM Hotels. “MoU ini menjadi landasan langkah konkret memperkuat kuliner Indonesia di lanskap pariwisata global,” kata Ketua DKI Gupta Sitorus seusai penandatanganan di The 1O1 Jakarta Sedayu Darmawangsa, Selasa (5/8/2025).

PHM Hotels memandang kolaborasi ini sebagai bagian dari strategi merespons tren wisata berbasis pengalaman dan budaya lokal. “Kami ingin menghadirkan rasa Indonesia yang otentik, dari sajian hingga storytelling,” ujar VP Brand & Development PHM Hotels, Marcia Amandary.

Program perdana akan segera dijalankan sebagai pilot project yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan memperkuat peran Indonesia dalam gastrodiplomasi dan pariwisata berbasis budaya, sekaligus mendorong nilai ekonomi dari kekayaan kuliner Nusantara.

(Armydian Kurniawan)