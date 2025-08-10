...

Pameran Gim Terbesar di Jakarta, Indonesia Game Week 2025 Hadirkan Inovasi & Kolaborasi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Minggu 10 Agustus 2025 20:40 WIB
Pengunjung bermain gim di salah satu stan dalam pameran industri gim Indonesia Game Week 2025 di Blok M Hub, Jakarta, Sabtu 9 8 2025 .
JAKARTA - Pengunjung bermain gim di salah satu stan dalam pameran industri gim Indonesia Game Week 2025 di Blok M Hub, Jakarta, Sabtu (9/8/2025). Pameran yang diikuti lebih dari 20 IP (Intellectual Property) dari gim lokal, komik, desain karakter, konten kreatif, dan waralaba gim ternama dunia tersebut menjadi wadah untuk memamerkan teknologi dan rilis gim baru serta menjadi titik temu bagi para pengembang, komunitas, dan gamer profesional dari seluruh Indonesia.
 
Berlangsung pada 6–10 Agustus di Blok M Hub, Jakarta, Indonesia Game Week 2025 (IGW 2025) kembali hadir sebagai perayaan industri game sekaligus ruang interaksi antara pemain, komunitas, dan pelaku industri kreatif.
 
Tak hanya menghadirkan hiburan, IGW 2025 juga menjadi wadah edukatif. Pengunjung dapat mengikuti berbagai workshop, talkshow inspiratif, dan sesi berbagi pengalaman dari para pelaku industri game profesional.

(Arif Julianto/okezone)

