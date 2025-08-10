DEPOK - Relawan bersama anggota Brimob mengevakuasi warga menggunakan perahu karet setelah banjir merendam kawasan Perumahan Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (10/08/2025).

Sekitar 2.000 warga Perumahan Villa Pamulang, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdampak banjir kiriman dari Bogor pada Minggu (10/8/2025). Luapan air Kali Angke merobohkan tanggul di sekitar perumahan, menyebabkan air menggenangi permukiman.

“Banjir kiriman dari Bogor mengakibatkan kurang lebih 2.000 orang terdampak dari satu RW,” kata Lurah Pondok Petir, Rengga Nugraha.

Petugas gabungan telah menyalurkan makanan dan minuman kepada warga yang memilih bertahan di rumah. Pihak kelurahan juga menyiapkan dapur umum untuk membantu korban banjir yang membutuhkan pasokan makanan.

Hingga siang ini, banjir setinggi 1 meter masih merendam permukiman tersebut. Aparat menyiapkan perahu karet untuk mengevakuasi warga.

