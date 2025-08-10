DEPOK - Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).

Kompetisi balap arung jeram turut memeriahkan acara Festival Ciliwung 2025 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Depok dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Ciliwung yang merupakan salah satu sumber air bersih utama bagi warga serta menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.

(Aldhi Chandra Setiawan)