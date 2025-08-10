...

Kejuaraan Arung Jeram Meriahkan Festival Ciliwung 2025

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 10 Agustus 2025 21:01 WIB
Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu 10 8 2025 .
Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu 10 8 2025 .
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina Agung Wicaksono, Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah dan Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani melepas bibit ikan saat Festival Ciliwung 2025 di Depok, Jawa Barat, Minggu 10 8 2025 .
Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu 10 8 2025 .
Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu 10 8 2025 .
DEPOK - Peserta mendayung perahu karet dalam kompetisi balap arung jeram saat acara Festival Ciliwung di Depok, Jawa Barat, Minggu (10/8/2025).
 
Kompetisi balap arung jeram turut memeriahkan acara Festival Ciliwung 2025 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Depok dan Perusahaan Gas Negara (PGN). 
 
Kegiatan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Ciliwung yang merupakan salah satu sumber air bersih utama bagi warga serta menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini