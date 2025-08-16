...

Rayakan 80 Tahun Kemerdekaan, Monas Gelar Panggung Hiburan Pesta Rakyat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 16 Agustus 2025 19:27 WIB
Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 16 8 2025 .
A A A
JAKARTA - Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025). Bagi warga yang tidak bisa hadir langsung di Istana tetap bisa menikmati beragam kegiatan di area monas salah satunya panggung hiburan yang menampilkan berbagai artis tanah air.
 
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar meriah pada Ahad, 17 Agustus 2025, di dua lokasi utama yakni halaman Istana Merdeka dan area Monumen Nasional (Monas) Jakarta.
 
Acara ini akan diramaikan dengan perlombaan, hiburan, dan kuliner. Selain upacara kenegaraan untuk memperingati Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Sang Merah Putih.
 
Panggung Musik Pesta Rakyat yang digelar di area Monas dalam dua sesi. Sesi pertama pagi hingga siang berlangsung pukul 08.00–14.00 WIB. Adapun sesi kedua Sore - Malam diadakan pukul 16.00–22.00 WIB.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini