JAKARTA - Suasana persiapan panggung hiburan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/8/2025). Bagi warga yang tidak bisa hadir langsung di Istana tetap bisa menikmati beragam kegiatan di area monas salah satunya panggung hiburan yang menampilkan berbagai artis tanah air.

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar meriah pada Ahad, 17 Agustus 2025, di dua lokasi utama yakni halaman Istana Merdeka dan area Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Acara ini akan diramaikan dengan perlombaan, hiburan, dan kuliner. Selain upacara kenegaraan untuk memperingati Detik-Detik Proklamasi dan Penurunan Bendera Sang Merah Putih.

Panggung Musik Pesta Rakyat yang digelar di area Monas dalam dua sesi. Sesi pertama pagi hingga siang berlangsung pukul 08.00–14.00 WIB. Adapun sesi kedua Sore - Malam diadakan pukul 16.00–22.00 WIB.

(Arif Julianto/okezone)