JAKARTA - Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, PT Pertamina International Shipping (PIS) kembali menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih di bawah laut. Perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, menjadi lokasi sakral upacara yang berlangsung khidmat di kedalaman 12 meter, dipimpin Direktur Armada PIS Muhammad Irfan Zainul Fikri sebagai pembina upacara.

Sebanyak 25 penyelam dari Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dan 10 penyelam warga lokal bertugas dalam upacara yang dilaksanakan lengkap dengan pembacaan Pancasila hingga pengibaran Sang Saka. “Sebagai perusahaan di sektor maritim, menjadi kebanggaan bagi kami mengabadikan momen sakral ini di lautan, elemen yang menjadi nadi operasional kami. Kami bangga dapat kembali melaksanakannya dengan aman dan penuh makna,” ujar Irfan.

Selain upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman terumbu karang di perairan Pulau Sabolo. Proses dimulai dengan transplantasi di tepi pantai menggunakan kerangka koral, lalu dipindahkan ke kawasan restorasi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial lingkungan PIS.

Terumbu karang sendiri memegang peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut dan mendukung blue carbon ecosystems seperti padang lamun dan mangrove. “Menjaga ekosistem laut adalah perhatian utama PIS. Sejak 2024, kami telah mentransplantasi 2.100 fragmen koral di Jakarta, Lombok, dan Labuan Bajo. Harapannya, upaya ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk peduli pada keberlanjutan bahari kita,” tambah Irfan.

(Arif Julianto/okezone)