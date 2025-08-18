Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Potensi SAR Tangerang Selatan menggelar aksi heroik dan penuh semangat kebangsaan dengan membentangkan Bendera Merah Putih raksasa berukuran 45 x 30 meter di atas Danau Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (17/8).

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 200 relawan dari berbagai lembaga kemanusiaan, termasuk Indonesia CARE yang menurunkan 5 personel relawan, satu unit ambulans medis, serta satu perahu karet LCR untuk mendukung kelancaran acara.“Momentum ini menjadi simbol persatuan, keberanian, dan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Kami bangga bisa ikut berpartisipasi bersama relawan lainnya dalam momen bersejarah ini,” ujar Anatya Pratiwi, perwakilan Indonesia CARE.

Dudi Bagola, Ketua Forum Potensi SAR Tangerang Selatan yang akrab disapa Bagol, menyatakan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat menjadi simbol persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa momen kemerdekaan tahun ini harus menghadirkan pengalaman yang berkesan, melibatkan masyarakat dan relawan secara luas, serta menyampaikan pesan bahwa semangat merah-putih tetap hidup dalam diri setiap warga negara."

Sedikitnya ada 60 lembaga kemanusiaan dengan ratusan personil relawan yang terlibat dalam aksi hari ini" tambahnyaSelain pembentangan bendera raksasa, acara juga dimeriahkan dengan atraksi perahu karet yang membawa Bendera Merah Putih mengelilingi danau, serta penampilan spektakuler dari helikopter yang mengibarkan Bendera Merah Putih di udara, menambah kekhidmatan dan semangat nasionalisme para peserta dan masyarakat yang hadir.

Sejumlah pejabat yang turut hadir menyaksikan acara ini, di antaranya Camat Ciputat Timur, Rastra Yudhatama, Polairud Mabes Polri, AKBP Ferry, Danramil Ciputat, Mayor Inf Tarsan dan Kapolsek Ciputat, Kompol Bambang Askar SidiqAksi kolaborasi ini menjadi bukti nyata semangat persatuan dalam keberagaman, sekaligus bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.

(Arif Julianto/okezone)