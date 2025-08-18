JAKARTA - Dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengadakan lomba mewarnai bagi anak-anak nasabah PNM Mekaar di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). Kegiatan ini berlangsung serentak di beberapa Ruang Pintar dan Kantor Layanan PNM.

Dengan tema “80 Tahun Indonesia Merdeka: Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera Indonesia Maju”, lomba ini menjadi wadah kreativitas sekaligus penanaman nilai nasionalisme sejak dini. Anak-anak menuangkan imajinasi mereka dalam gambar bertema kemerdekaan, pahlawan, dan keindahan alam Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menegaskan, kegiatan ini sejalan dengan misi PNM yang tidak hanya memberdayakan ekonomi keluarga, tetapi juga membangun karakter generasi penerus bangsa. Kemerdekaan bukan hanya diwariskan, tetapi harus ditumbuhkan di hati setiap anak bangsa,” ujarnya.

Salah satu pendamping nasabah dari Fak-Fak, Papua, Rutlina Rumbino, menuturkan bahwa para orang tua merasa senang anaknya bisa ikut lomba dan semakin mengenal Indonesia.

Melalui kegiatan ini, PNM menghadirkan semangat kemerdekaan hingga pelosok negeri. Lomba mewarnai menjadi simbol bahwa perayaan 80 tahun RI tidak hanya milik kota besar, tetapi juga mengakar di desa dan pulau terdepan demi Indonesia yang mandiri dan berdaya.

(Arif Julianto/okezone)