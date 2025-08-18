JAKARTA - Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8/2025). Adapun peserta pawai karnaval menempuh rute mulai dari silang barat daya Monas hingga ke kawasan Sudirman-Thamrin.
Peserta pawai akan melintasi depan Gedung Kemendagri, Mahkamah Agung, depan Istana Merdeka Jakarta, dan kemudian belok ke arah Thamrin maupun Sudirman.
(Isra Triansyah)
