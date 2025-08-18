...

Semarak HUT RI ke-80: Pawai Kendaraan Hias Melintas Monas hingga Thamrin

Isra Triansyah, Jurnalis · Senin 18 Agustus 2025 12:26 WIB
Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 17 8 2025 .
Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 17 8 2025 .
Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 17 8 2025 .
Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 17 8 2025 .
Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional Monas , Jakarta, Minggu 17 8 2025 .
A A A
JAKARTA - Karnaval kendaraan hias dari berbagai kementerian melintas di lapangan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (17/8/2025). Adapun peserta pawai karnaval menempuh rute mulai dari silang barat daya Monas hingga ke kawasan Sudirman-Thamrin.
 
Peserta pawai akan melintasi depan  Gedung Kemendagri, Mahkamah Agung, depan Istana Merdeka Jakarta, dan kemudian belok ke arah Thamrin maupun Sudirman.

(Isra Triansyah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

BMKG Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

IHSG Anjlok ke 8.361,92, Investor Waspadai Tekanan Pasar

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Banjir Rendam 13 RT di Jakarta Selatan, Polisi Sigap Evakuasi Warga

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Konferensi Pers Jelang Musikal Perahu Kertas

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

Festival STEM Jadi Ruang Kolaborasi untuk Cetak Generasi Inovator Muda

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

World Pasta Day 2025, San Remo dan Weyoco Dorong Kreativitas Kuliner Anak

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Cari Berita Lain Di Sini