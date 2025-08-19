...

Sambut Hari Kemerdekaan, PNM dan BAZNAS Salurkan 6 Ambulans Gratis untuk Masyarakat

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 19 Agustus 2025 20:36 WIB
Program ini menjadi wujud nyata kepedulian PNM dalam membuka akses kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
Dengan semangat Kolaborasi Melayani Negeri, PNM berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial.
Program ini menjadi wujud nyata kepedulian PNM dalam membuka akses kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
A A A
JAKARTA - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad (keempat kanan) menerima penyaluran Dana Kebajikan berupa enam unit mobil ambulans dari Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi (keempat kiri) di Jakarta, Minggu, (17/8/2025).
 
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan enam unit Ambulans Madani Gratis (AMBUMANIS) di Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian PNM dalam membuka akses kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.
 
Berdasarkan data BPS Maret 2025, masih ada 23,85 juta penduduk Indonesia tergolong prasejahtera, banyak di antaranya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Kehadiran AMBUMANIS diharapkan membantu kebutuhan darurat sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
 
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan melalui zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan dari pembiayaan syariah PNM yang kini mencapai 74% dari total outstanding Rp52 triliun.
 
Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, mengapresiasi langkah PNM yang dinilai konsisten dalam mengedepankan kepedulian sosial. Menurutnya, kontribusi ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 
Dengan semangat Kolaborasi Melayani Negeri, PNM berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Melalui inisiatif ini, PNM percaya manfaat akan terus bergulir, membawa harapan dan kehidupan lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Program ini juga melanjutkan inisiatif sebelumnya dengan mengusung tagar #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan dan pertumbuhan nasabah unggulan.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Polda Metro Sita 439 Balpres Baju Bekas Ilegal Senilai Rp4 Miliar

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Penyaluran BLT Kesra 2025 Dimulai, Warga Jakarta Timur Antre di Kantor Pos

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Tekan Masuknya Baju Bekas Ilegal, Ribuan Brand Lokal Diminta Buat Paket bagi Pedagang Thrifting

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games Thailand, Target Masuk Tiga Besar

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

UMKM Kuliner Didorong Naik Kelas Lewat Ekosistem Digital

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Cari Berita Lain Di Sini