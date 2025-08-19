JAKARTA - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad (keempat kanan) menerima penyaluran Dana Kebajikan berupa enam unit mobil ambulans dari Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi (keempat kiri) di Jakarta, Minggu, (17/8/2025).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyalurkan enam unit Ambulans Madani Gratis (AMBUMANIS) di Garut, Mataram, Makassar, Aceh, Banyuwangi, dan Serang. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian PNM dalam membuka akses kesehatan bagi masyarakat prasejahtera.

Berdasarkan data BPS Maret 2025, masih ada 23,85 juta penduduk Indonesia tergolong prasejahtera, banyak di antaranya kesulitan mendapatkan layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Kehadiran AMBUMANIS diharapkan membantu kebutuhan darurat sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan melalui zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan dari pembiayaan syariah PNM yang kini mencapai 74% dari total outstanding Rp52 triliun.

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, mengapresiasi langkah PNM yang dinilai konsisten dalam mengedepankan kepedulian sosial. Menurutnya, kontribusi ini sejalan dengan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat Kolaborasi Melayani Negeri, PNM berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial. Melalui inisiatif ini, PNM percaya manfaat akan terus bergulir, membawa harapan dan kehidupan lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Program ini juga melanjutkan inisiatif sebelumnya dengan mengusung tagar #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan dan pertumbuhan nasabah unggulan.

