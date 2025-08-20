JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaarpreneur terus mendukung pengusaha ultra mikro agar naik kelas. Program inkubasi selama tiga bulan ini fokus pada pelaku usaha kriya dan kuliner, mencakup pelatihan strategi pemasaran digital, desain kemasan, hingga komunikasi penjualan.

Dari ratusan peserta, terpilih 10 finalis terbaik asal Jawa Barat yang menampilkan transformasi usahanya dalam demo day di Rumah BUMN Bandung. Juara pertama diraih Ely Herlina (produk Cokelat Mones), disusul Lelly Aziz (Batagor Han Han) dan Wawang (olahan singkong).

Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa keberhasilan nasabah bukan hanya dari omzet, tetapi juga dari kemampuan tumbuh, beradaptasi, dan berbagi ilmu. “Melalui Mekaarpreneur, kami optimistis semakin banyak nasabah yang bisa naik kelas dan memberi dampak positif bagi lingkungannya,” ujarnya.

PNM berharap program ini menjadi pintu bagi lebih banyak pengusaha ultra mikro memperluas pasar, menciptakan usaha berkelanjutan, dan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia.

