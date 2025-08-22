PACITAN - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., menegaskan santri harus terus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional pernyataan itu disampaikannya saat memberikan sambutan di Perguruan Islam Pondok Tremas, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (21/8/2025).

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi menegaskan sejak masa perjuangan, santri dikenal sebagai pelopor kemerdekaan Republik Indonesia.

Yudian menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia memiliki peran penting dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila sekaligus menyebarkan Islam yang moderat. Namun, ia mengingatkan tantangan besar di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang dapat mengancam ideologi bangsa.

“Santri perlu memanfaatkan teknologi untuk dakwah, pendidikan, pelestarian budaya, dan kegiatan sosial. Kami mendukung santri terus memperkuat ilmu, terutama pemahaman Pancasila,” tegasnya.

Pengasuh Pondok Tremas, K.H. Fu’ad Chabib Dimyati, menyambut baik langkah BPIP dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, sejarah telah mencatat peran besar ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk Resolusi Jihad 22 Oktober 1945.

“Santri bukan hanya khairul ummah dalam bidang agama, tetapi juga agen perubahan, penggerak kebajikan, dan penjaga keutuhan bangsa,” pesannya kepada ribuan santri.

Acara tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga BPIP Dr. Ir. Prakoso, M.M., jajaran JPT Pratama BPIP, pengurus Pondok Tremas, serta Forkopimda Kabupaten Pacitan.

(Arif Julianto/okezone)