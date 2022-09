Ratusan mahasiswa menggelar aksi demo menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Kamis 8 September 2022.



Mahasiswa kembali menggelar aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Saat ini harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)



(MPI)