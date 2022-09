Pengemudi ojek online melintas di kawasan Jalan Benyamin Sueb Kemayoran Jakarta, Sabtu, (10/9/2022). Tarif ojek online (ojol) yang baru mulai berlaku hari ini, Setelah sebelumnya sempat ditunda beberapa kali. Kenaikan tarif ojol diputuskan Kementerian Perhubungan pada Rabu kemarin (7/9/2022). Penyesuaian tarif tersebut imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Berikut ini rincian kenaikan tarif ojol baru yang dibagi menjadi 3 Zona :



Tarif Ojol Zona I (Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)

Biaya jasa batas bawah : Rp 2.000 per km

Biaya jasa batas atas : Rp 2.500 per km

Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km pertama antara Rp 8.000 sampai Rp 10.000

Tarif Ojol Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi/Jabodetabek)

Biaya jasa batas bawah : Rp 2.550 per km

Biaya jasa batas atas : Rp 2.800 per km

Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km antara Rp 10.200 sampai Rp 11.200

Tarif Ojol Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua)

Biaya jasa batas bawah : Rp 2.300 per km

Biaya jasa batas atas : Rp 2.750 per km

Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa per 4 km antara Rp 9.200 sampai Rp 11.000.

(Foto: Sindo News/Sutikno) (hru)

(Sutikno/Koran SINDO)