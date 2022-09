Cadiz vs Barcelona di pekan kelima Liga Spanyol 2022-2023 sudah diketahui. Blaugrana -julukan Barcelona pun sukses meraih kemenangan dengan skor 4-0.



Laga Cadiz vs Barcelona digelar di Estadio Nuevo Mirandilla, Minggu (11/9/2022) dini hari WIB. Duel sengit pun tersaji, namun Barcelona sukses mencetak gol lewat aksi Frenkie De Jong (55’), Robert Lewandowski (65’), Ansu Fati (86’), dan Ousmane Dembele (90+2’).



Laga Cadiz vs Barcelona sendiri sempat dihentikan sejenak di babak kedua. Hal itu menyusul terjadinya situasi darurat di tribun penonton dan membutuhkan waktu untuk mengatasinya. (REUTERS/Marcelo Del Pozo) (ddk)





Â

(Reuters)