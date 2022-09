Personel Westlife membawakan lagu saat tampil pada konser 'The Wild Dreams Tour' di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (25/9/2022). Pada konser tersebut Westlife membawakan lagu dari album terbarunya 'Wild Dreams' seperti 'Starlight' dan membawakan sejumlah karya terbaiknya seperti 'Uptown Girl', 'If I Let You Go' dan 'My Love'.Â

Â

(ANTARA FOTO/Rizal Hanafi/Ds/hp) (hru)

(Rizal Hanafi/ANTARA FOTO)