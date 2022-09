Chief Sales & Marketing Officer MNC Media Tantan Sumartana (kedua kiri), Director Nielsen Cerli MZ Wirsal (kedua kanan), dan Managing Director Google Indonesia Elvin Raharja (kanan) saat menjadi panelis diskusi bertajuk Effectiveness of Video & Streaming in the Changing Consumer Landscape dalam acara Dentsu Connect 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (29/9/2022). Diskusi ini membahas solusi untuk perubahan perilaku global terkait keefektifan di TV & platform streaming. Sebagaimana diketahui, munculnya berbagai platform streaming OTT menggeser narasi distribusi konten video secara global.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)