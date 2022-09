Sejumlah model tampil memeragakan busana saat Trunk Show Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022 di Great Hall Pos Bloc, Jakarta Pusat, Kamis (29/9/2022). Model tersebut tampil mengenakan busana kayra sejumlah desainer yang akan diikutsertakan dalam Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2022.

Â

Nantinya dalam gelaran ISEF 2022 yang berlangsung pada tanggal 5 – 9 Oktober mendatang akan digelar di Jakarta Convention Center dan menampilkan karya sejumlah desainer seperti Tuty Adib, NURZAHRA, Hannie Hananto, ZM by Zaskia Mecca, L by Laudya Cynthia Bella, Jenna & Kaia, Jenahara, Nada Puspita, KHANAAN, Ayu Dyah Andari, Dian Risty, NY by Novita Yunus, dan Itang Yunasz.

Â

Â

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)