Penyanyi dan penulis lagu Andreah saat sesi foto usai sesi wawancara di DoubleTree by Hilton, Jakarta, Jumat (30/9/2022). Andreah yang merupakan penyanyi dan penulis asal Filipina akan tampil sebagai pembuka konser The Script di Istora Senayan yang digelar selama dua hari yakni 30 September dan 1 Oktober 2022.

Nantinya, dalam konser The Script bertajuk The Script Greatest Hits tour 2022 juga akan merilis singel terbarunya yang berjudul “So Far Away”.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)