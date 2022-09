Grup musik The Script saat tampil menghibur dalam konser bertajuk "The Script Greatest Hits tour 2022’ di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2022). The Script tampil menghibur dengan membawakan sejumlah lagu seperti Superheroes, If You Could See Me Now, Before The Worst, dan Hall Of Fame dalam konser bertajuk "The Script Greatest Hits tour 2022" yang berlangsung hingga Sabtu 1 Oktober dan melanjutkan tour ke Bandung pada minggu 2 Oktober mendatang.

