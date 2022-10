(kiri-kanan) Chief Marketing Officer STAR Asset Management Hanif Mantiq, Business Director Bank Sinarmas Miko Andidjaja, President Director STAR Asset Management Reita Farianti, President Director Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo dan President Director Aldiracita Sekuritas Indonesia Rudy Utomo berbincang usai saat peluncuran RDT STAR Protected XVIII, yang merupakan kerja sama Star Asset Management (Star AM) dengan Bank Sinarmas di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022.



Melonjaknya minat masyarakat dalam berinvestasi di Pasar Modal dan tren investasi, telah mendorong PT Surya Timur Alam Raya (STAR) Asset Management untuk terus mengembangkan jalur distribusi melalui Agen Penjual Reksa Dana (APERD) yang kredibel di Indonesia.



Dalam upaya memperluas akses masyarakat untuk dapat berinvestasi pada instrumen reksa dana, STAR Asset Management menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Sinarmas Tbk (Bank Sinarmas) dalam hal distribusi produk reksa dana. Nasabah dari Bank Sinarmas dapat dengan mudah mengembangkan dana melalui instrument reksa dana berkualitas yang ditawarkan oleh STAR AM salah satunya adalah STAR Protected XVIII, produk Reksa Dana Terproteksi yang telah diluncurkan pada 30 Agustus 2022.



STAR Protected XVIII merupakan Reksa Dana Terproteksi yang dikelola oleh STAR AM dengan indikasi imbal hasil sebesar 6% per tahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)









(Arif Julianto/okezone)