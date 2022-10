Ketua DPR RI Puan Maharani (kiri) memberikan cinderamata ke Ketua Parlemen Turki Mustafa Sentop (kanan) saat melakukan pertemuan bilateral di sela Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2022. (FOTO: OKZONE/ARIF JULIANTO) (ddk)









(Arif Julianto/okezone)