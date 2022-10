Head of Corporate Communications for Indonesia and PNG Coca-Cola Europacific Partners Ardhina Zaiza dan Director of Public Affairs, Communications and Sustainability PT Coca-Cola Indonesia Triyono Prijosoesilo dalam acara diskusi media di Jakarta. The Coca-Cola System (The Coca‑Cola Company dan Coca-Cola Europacific Partners) senantiasa bergandengan tangan dalam upaya mendukung penerapan konsep ekonomi sirkular yang lebih baik di Indonesia, sejalan dengan visi global perusahaan, ‘World Without Waste’ untuk merealisasikan komitmen dalam mendukung upaya pengumpulan dan mendaur ulang setiap plastik botol yang terjual dan dikonsumsi oleh masyarakat secara global di tahun 2030.

(Heru Haryono)