Peristiwa menarik dan langka terjadi usai Upacara Parade Senja di Kementerian Pertahanan. Selepas upacara tersebut, Presiden RI Joko Widodo kemudian mengunjungi ruang kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.



Peristiwa itu diunggah dalam akun Instagram Kemhan RI. Pada saat Jokowi berkunjung Prabowo tak sendirian, melainkan didampingi oleh para jenderal sesepuh TNI.



"Momen Presiden RI Joko Widodo @jokowi menyempatkan diri berkunjung ke ruang kerja Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto @prabowo dan bersilaturahmi dengan para sesepuh TNI, Panglima TNI, Kapolri, serta kepala staf angkatan selepas Upacara Parade Senja dalam rangka HUT TNI ke-77 di Kemhan RI, Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022 #TNIAdalahKita," tulis akun Kemhan RI yang dikutip Jumat 7 Oktober 2022



Para Jenderal sesepuh TNI yang mendampingi Prabowo diantaranya Mantan Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang didampingi oleh istri, mantan Panglima ABRI dan Menhankam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, mantan Menhan dan Menhub Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto.



Hadir juga dalam momen tersebut Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Menkopolhukam Mahfud MD, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.



Setelah acara parade senja itu, Prabowo sempat menyelenggarakan Syukuran HUT ke-77 TNI di Kemhan, Jakarta. Para pimpinan TNI dan Polri, para sesepuh TNI, para Atase Pertahanan negara sahabat, mantan Menteri Pertahanan dan para taruna hadir dalam syukuran HUT TNI ke-77 itu.



โ€œKita berkumpul intinya adalah untuk mengikat kembali jiwa korsa kita dan kebanggaan kita sebagai bagian dari TNI, untuk mengenang komandan dan senior kita yang sudah tidak bersama kita, menghormati pengorbanan para pendahulu kita,โ€ kata Prabowo.



Wakil Presiden RI keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang hadir dalam syukuran menyampaikan harapan agar para prajurit TNI yang masih aktif maupun purnawirawan tetap memegang teguh Sapta Marga serta meneguhkan jati diri sebagai tentara pejuang.



"Seorang pejuang selalu merindukan rasa persatuan dan kesatuan. Dengan persatuan dan kesatuan, kita dulu mampu merebut dan mempertahankan kemerdekaan bersama seluruh rakyat. Ini patut kita teruskan dan wariskan kepada generasi penerus kita," ujar Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. (Foto: Dokumentasi Prabowo Subianto) (ddk)





(Dokumentasi Prabowo Subianto)