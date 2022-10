Sejumlah warga berfoto di anjungan Halte Transjakarta Bundaran HI saat uji coba anjungan itu di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu 9 Oktober 2022.



Anjungan yang berada di lantai dua Halte Transjakarta Bundaran HI ini dapat menampung 20 orang dan menjadi spot foto baru dengan latar belakang Patung Selamat Datang dan air mancur Bundaran HI. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha) (ddk)



(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)