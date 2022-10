Petugas memotret wajah pemohon paspor saat layanan akhir pekan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Sabtu (15/10/2022). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menyelenggarakan layanan akhir pekan di tengah antusiasme tinggi masyarakat terkait implementasi masa berlaku paspor menjadi 10 tahun bagi permohonan yang diajukan pada 12 Oktober 2022 berdasarkan Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2022. Tercatat sebanyak 520 permohonan paspor diterima Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2022.

(FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (hru)

(MPI)