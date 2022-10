Grup band  Ecoutez  tampil dalam V-Kustik di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat, (14/10/2022). Grup band  Ecoutez  menghibur dengan membawakan lagu-lagu hits andalan mereka yang  berjudul Percayalah, You Are Really the One dan Simpan Saja.

(Foto: Okezone) (hru)

(okezone)