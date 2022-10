Hasil Aston Villa vs Chelsea di pekan ke-11 Liga Inggris 2022-2023 sudah diketahui. The Blues -julukan Chelsea- sukses menyegel poin penuh usai mengakhiri laga dengan skor 2-0.



Laga Aston Villa vs Chelsea digelar di Villa Park, Minggu (16/10/2022) malam WIB. Mason Mount yang tampil gacor dalam laga ini mencatatkan namanya untuk dua gol Chelsea. (Reuters/John Sibley) (ddk)



Â

(Reuters)