Suasana aktivitas bongkar muat kontainer di PT Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Senin (17/10/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2022 mengalami surplus sebesar 4,99 miliar dolar AS, dengan nilai ekspor 24,80 miliar dolar AS dan nilai impor 19,81 miliar dolar AS pada bulan September 2022.Â

 (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/tom) (hru)

(Didik Suhartono/ANTARA FOTO)