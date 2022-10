Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance Septika Helena saat membuka acara gebyar BIK 2022 di Universitas BSI Jakarta, Selasa 18 Oktober 2022.



Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Oktober 2022, MotionLife yang merupakan produk digital yang dimiliki oleh PT MNC Life Assurance menggelar literasi keuangan bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) di Kramat Raya, Jakarta Pusat.



Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance, Septika Helena mengatakan, literasi dan edukasi keuangan sangat penting sehingga MotionLife saat ini gencar untuk melakukan literasi.



Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di Kampus BSI bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan khususnya mahasiswa yang merupakan garis depan dari masyarakat di masa depan.



Tidak hanya memberikan literasi dan edukasi, dalam kegiatan tersebut MotionLife juga memberikan uang pertanggungan (UP) senilai Rp11 juta dalam bentuk asuransi kecelakaan untuk 100 orang peserta, dengan total UP mencapai Rp 1,1 Miliar. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)

