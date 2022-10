Penyanyi Assia Keva saat sesi foto usai wawancara di Gedung Sindo, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (20/10/2022). Assia Keva beberapa waktu lalu merilis single berjudul 'Only You' yang merupakan single lanjutan dari 'Goodbye'' yang dirilis pada Juli 2022, dan baru menjadi permulaan dari karier Keva. Single berjudul 'Only You' bercerita mengenai membuka hati dan menemukan cinta lagi setelah berada di satu hubungan yang sangat tidak sehat.

(Foto: MPI/Faisal Rahman) (hru)

(MPI)