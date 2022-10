Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi saat menjadi penceramah peringatan hari besar Maulid Nabi SAW di Masjid Jami Al Barkah, Lebas Bulus, Jakarta Selatan, Minggu 23 Oktober 2022.



Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) HM Zainul Majdi menjadi salah satu penceramah peringatan hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’Al Barkah. Dalam ceramahnya, TGB HM Zainul Majdi mengingatkan kepada jamaah untuk terus mempertahankan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad SAW. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)

