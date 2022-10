Pengunjung berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar as Siddiq, dan Umar bin Kattab di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, Minggu (23/10/2022). Ziarah makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya tersebut menjadi salah satu aktivitas favorit Umat Islam saat berkunjung di Kota Madinah Al-Munawarah.Â

(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc)

(Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)