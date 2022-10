Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana memberikan sambutan pada acara MNC Portal Goes to Campus di Auditorium Institut Daarul Qur'an, Tangerang, Kamis 27 Oktober 2022.



Program MNC Portal Goes to Campus (MGTC) kembali hadir. Kali ini diselenggarakan oleh celebrities.id, portal berita seputar selebriti dan lifestyle yang bernaung di bawah MNC Group dengan mengangkat tema “Memahami Jurnalistik di Era Digital” memang sangat penting dewasa ini. Pasalnya, era digital yang semakin berkembang ini tidak lepas dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu merubah pemahaman orang perihal jurnalisme. Bahkan, banyak bermunculan jurnalisme instan yang diiringi dengan maraknya informasi hoaks. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)







(Arif Julianto/okezone)