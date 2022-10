Kreator dan Pemenang Kompetisi #IdolaTikTok Malikeondang, Personil Idol Grup MNL48 Shekinah Arzaga, Personil Idol Grup MNL48 Abelaine Trinidad, Personil Idol Grup MNL48 Coleen Trinidad, dan General Manager Operations and Marketing TikTok South East Asia Angga Anugrah Putra saat konferensi pers TikTok For You Stage di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat (28/10/2022).

Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, TikTok akan meluncurkan TikTok For You Stage, sebuah panggung kolaborasi bagi kreator TikTok dari berbagai profesi, selebriti, hingga pelaku industri yang berhasil menyebarkan pesan positif dan terus menghibur dan menginspirasi masyarakat dan komunitas TikTok di Indonesia. TikTok For You Stage akan ditayangkan langsung di platform TikTok dan stasiun TV RCTI pada Sabtu (29/10/2022) pukul 19.00.

