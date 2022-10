Pasangan Atta Halilintar dan Aurelie Hermansyah saat tampil dalam acara TikTok For You Stage di Studio RCTI+, MNC Studios, Jakarta Barat, Sabtu 29 Oktober 2022.



Atta Halilintar dan Aurelie Hermansyah tampil memeriahkan TikTok For You Stage dengan membawakan lagu Timang-Timang dan Malaikat Hidupku. (FOTO: MPI/FAISAL RAHMAN) (ddk)

(MPI)