CEO Blibli Kusumo Martanto (kanan) menyerahkan seri iPhone 14 Pro ke pelanggan pertama saat Midnight Lounge di Jakarta, Jumat 4 November 2022.



Adapun harga untuk iphone 14 Pro Max dibanderol dengan harga Rp21.999.000, iPhone 14 Pro dibanderol dengan harga 19.999.000, iPhone 14 dengan harga Rp14.999.000 dan iPhone 14 Plus diharga Rp17.999.000. iPhone 14 hadir dengan desain yang paling muktahir dan tahan lama, peningkatan fitur kamera yang menakjubkan, dan kemampuan keselamatan baru yang vital. kecanggihan seri terbaru dari iPhone ini tercermin dari spesifikasi terbaru yang dihadirkan meliputi:



Pada iPhone 14 dan iPhone 14 Plus hadir dengan desain yang lebih besar 6,1” untuk iPhone 14 dan 6,7” untuk iPhone 14 Plus, kekuatan baterai dirancang lebih tahan lama dari sebelumnya, spek kamera Utama yang disempurnakan dan pemrosesan gambar yang ditingkatkan memungkinkan pemilik memotret foto yang lebih spektakuler dalam cahaya apapun terutama dalam pencahayaan rendah. dan iPhone 14 dapat mendeteksi kecelakaan mobil yang parah, kemudian memanggil layanan darurat saat pemilik tidak bisa melakukannya. (Foto: Okezone/Arif Julianto) (ddk)





Â

(Arif Julianto/okezone)