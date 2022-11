Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo didampingi (dari kanan) Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo, CEO PT Nusantara Sarana Outlet Valencia Tanoesoedibjo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ Clarissa Tanoesoedibjo berfoto bersama disela Peluncuran produk terbaru 3-in-1 Lip Maximizer ini sekaligus merayakan ulang tahun pertama dari Brand Soulyu Beauty yang jatuh pada tanggal 30 September 2021 yang dirayakan di The Park Hyatt, Jakarta Rabu 9 November 2022.



3 Varian terbaru dari 3-in-1 Lip Maximizer yaitu Vie En Rose, Berry Kiss dan Sorry Nude Sorry, dibuat dari inspirasi warna trend make-up Korea yang dapat diaplikasikan ke tone kulit orang Indonesia.



Dengan kandungan alami seperti Jojoba Oil,Vitamin E dan African Mango Kernel Butter, Lip Maximizer bermanfaat untuk melembabkan, menutrisi dan menyehatkan bibir.Selain shade terbaru, 3-in-1 Lip Maximizer juga hadir dengan formulasi yang lebih nyaman untuk digunakan setiap hari.Hadir dengan 2 tipe yakni, bagian matte dan glossy, 3-in-1 Lip Maximizer dapat memberikan 3 hasil berbeda saat digunakan, yakni Matte finish, Glossy Finish, dan Velvet Finish.



Seperti produk-produk Soulyu lainnya, 3-in-1 Lip Maximizer dibuat tidak hanya sebagai perias wajah, namun juga dilengkapi dengan kandungan Skincare. Dengan harga Rp 89.000, 3-in-1 Lip Maximizer dapat dibeli di seluruh toko AEON Mall, Dandan, Toko Kosmetik se-Jawa dan Bali, serta Tokopedia dan Shopee. (Foto: MNC Media/Aziz Indra) (ddk)

(Aziz Indra/Koran SINDO)