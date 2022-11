Penyanyi Tiara Andini saat tampil memeriahkan acara Jazz Goes to Campus (JGTC) 2022 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Minggu 13 November 2022.



Tiara Andini tampil dalam acara Jazz Goes to Campus (JGTC) yang ke-45 Tahun. JGTC adalah festival Jazz Internasional tahunan yang digelar oleh mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia sejak tahun 1976. (MPI/ALDHI CHANDRA SETIAWAN) (ddk)

(MPI)